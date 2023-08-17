ظهور سمكة شفافة في مرسى علم يثير الدهشة.. يمكنك رؤية ما بداخلها

كشف الدكتور محمود معاطي، أستاذ الأحياء البحرية بمعهد علوم البحار بالغردقة حقيقة السمكة الشفافة التي ظهرت في مرسى علم، مؤكدا أنها ليست دعابة وهي من عائلة أسماك الجراح وتعرف بـ«تانج الزرقاء»، وتتواجد قرب الشعاب المرجانية وتتميز في صغرها بشفافية عالية تحميها من الأسماك الكبيرة المفترسة.

ظهور سمكة شفافة في مرسى علم

وأوضح في تصريحات لـ«الوطن» أن السمكة الشفافة التي ظهرت بشواطئ مرسى علم يظهر فيها العمود الفقري من جسم السمكة الشفافة، وهي المرحلة الثالثة من تكوينها ما بعد اليرقات، ويطلق عليها post larvae وتكون شفافة في أول المرحلة وتبدو أعضائها الداخلية كالعمود الفقري والجهاز الهضمي والقطع العضلية.

وأضاف أن السمكة الشفافة من مخلوقات فريدة للغاية، ولها الكثير من الصفات الفريدة منها الخياشيم التي تدعمها في استيعاب الأكسجين من الماء، وكل الأسماك من ذوات الدم البارد التي تتحكم بدرجة حرارة الماء حول جسمها لتتوافق مع درجة حرارة السمك.

مراحل دورة حياة السمكة الشفافة

وأوضح أن السمكة الشفافة التي ظهرت في شواطئ مرسي علم تمر بخمسة مراحل حتى النمو، الأولى البيضة ويتطور فيها الجنين الصغير في البيضة التي لها قشرة صلبة، وفي أثناء هذه العملية قد يطور الجنين أعضاء مختلفة من جسمه.

والمرحلة الثانية اليرقات وتخرج من البيض الذي يتواجد فيه كيس صفار متصل بأجسامهم ويوفر كيس الصفار المرفق لتغذية لليرقات النامية، والثالثة ما بعد اليرقات والأسماك الشفافة في مرحلة ما بعد اليرقات لها القدرة على التغذية وحدها في الأشهر القليلة.

وتكون شفافة في أول المرحلة وتبدو أعضائها الداخلية مثل العمود الفقري والجهاز الهضمي والقطع العضلية والفواصل العضلية واضح للعيون، والمرحلة الرابعة الصغار وتكتسب الأسماك خصائص مشبهه لصفات البالغين مثل كل من الزعانف واللون وأجزاء الجسم الأخرى.

وأما المرحلة الخامسة فهي البلوغ فقد تنمو السمكة بالكامل مع كل أجزاء الجسم وتنضج جنسيا، فالأسماك البالغة قادرة على التزاوج والتكاثر.