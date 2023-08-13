مطار مرسى علم يستقبل 4 آلاف سائح قادمين من 5 دول أوربية

يستقبل مطار مرسى علم الدولي، اليوم، 4 آلاف سائح قادمين من 5 دول أوربية على متن 21 رحلة طيران سياحية، ضمن 140 رحلة طيران المقرر وصولها على مدار الأسبوع الحالي، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

مطار مرسى علم يستقبل 4 آلاف سائح

وكشف رامي فايز نائب رئيس جمعية مستثمري مرسى علم عن أنّ جدول تشغيل الرحلات المعلن في المطار، أوضح أنّ 21 رحلة طيران سياحية قادمة من مطارات 5 دول أوربية، بينها رحلتان عبر خطوط مصر للطيران تقل آلاف السياح الأجانب وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

فنادق مرسى علم تستقبل آلاف السياح

وأشار عاطف عثمان الخبير السياحي بالبحر الأحمر إلى أن فنادق مرسى علم استقبلت آلاف السياح الأجانب من الدول الأوروبية بالورود والهدايا ومشروبات الضيافة، مؤكدا لـ«الوطن»، أنّ الفنادق تحرص دائما على راحة النزلاء، وخلق الأجواء المناسبة لإدخال البهجة والسرور على السائحين وعمل برامج وفقرات متنوعة ومهرجانات الشواطئ بصفة أسبوعية.