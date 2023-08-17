مديريات الأوقاف تكرم المتميزيين في البرنامج الصيفي للطفل

كرمت مديرية أوقاف قنا، الأطفال المتميزين المشاركين بالبرنامج الصيفي بمسجد الخزان، في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالنشء، وإيمانها بحق الطفل في الرعاية التامة والنشأة الكريمة، والتربية على القيم والأخلاق والثقافة الرشيدة التي تتناسب مع مرحلته العمرية، ونظّمت مديريات أوقاف قنا وكفر الشيخ وسوهاج احتفالية كبرى؛ لتكريم المتميزين المشاركين بالبرنامج الصيفي للطفل.

جاء ذلك بحضور الدكتور ماهر جبر وكيل وزارة الأوقاف في قنا، والشيخ محمد رأفت مدير إدارة شئون الإدارات، والدكتور عبدالله حارس مسؤول الإرشاد، والشيخ أحمد حافظ مسئول المساجد، والشيخ الحريري علي مفتش متابعة، والشيخ خلف السيد خليفة مدير إدارة أوقاف قنا، والشيخ مصطفى أحمد محمود إمام وخطيب المسجد.

تكريم الأطفال في البرنامج الصيفي للطفل في كفر الشيخ

كما نظّمت مديرية أوقاف كفر الشيخ احتفالية بمسجد الشهيد رياض التابع لإدارة أوقاف غرب الرياض، بحضور الشيخ عطا بسيوني مدير مديرية أوقاف كفر الشيخ، والشيخ حسن عاشور مدير الإدارة.وفي مديرية أوقاف سوهاج، وتمّ تكريم الأطفال المتميزين المشاركين بالنشاط الصيفي بمسجد أحمد فضل التابع لإدارة أوقاف جهينة، بحضور الشيخ صلاح محمد بريقي مدير الدعوة، والشيخ محمد حسني علي قبيصي إمام المسجد (قادة فكر)، والشيخ محمد أبوالحمد الواعظ بالأزهر الشريف.