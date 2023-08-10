«الأوقاف» تعلن بدء البرنامج الصيفي للطفل لعام 2023

أعلنت وزارة الأوقاف، اليوم الخميس، عن بدء البرنامج الصيفي للطفل 2023، وذلك بمشاركة كبار الكتاب والشخصيات العامة والمبدعين في ندوات تثقيفية للأطفال، ويشارك في تلك الندوة أحمد عطية، رئيس تحرير جريدة اللواء الإسلامي، والكاتب الصحفي نصر عبده، مدير تحرير جريدة البوابة نيوز.

عرض تربوي وبدء البرنامج الصيفي

وأعلنت وزارة الأوقاف أنّه سيعقب الفعالية عرض تربوي بالعرائس، مشيرةً إلى أنّ الندوة ستقام يوم الجمعة الموافق 11 أغسطس الجاري، بمسجد خالد بن الوليد بإمبابة، التابع لمديرية الأوقاف بالجيزة.

توسيع دائرة النشاط في المساجد

وكانت الوزارة قد أعلنت في مايو الماضي عن انطلاق البرنامج الصيفي للطفل لهذا العام، ولمدة ثلاثة أشهر، أيام (الأحد والثلاثاء والخميس) من كل أسبوع عقب صلاة الظهر، كما قررت الوزارة توسيع دائرة المساجد التي سيقام بها النشاط هذا العام إلى (20) ألف مسجد بمشاركة نخبة متميزة من الأئمة والواعظات وخطباء المكافأة ومحفظي القرآن الكريم على مستوى الجمهورية.

ويأتي هذا البرنامج إسهامًا من وزارة الأوقاف في بناء الوعي الديني والوطني والقيمي لدى أبنائنا وبناتنا، وفي إطار حرصها الشديد على حق الطفل في الرعاية التامة والنشأة الكريمة، وأن حق الطفل لا يقف عند حدود الغذاء الصحي أو الرياضة اللازمة لصحة البدن، إنما يشمل جوانب عديدة، من أهمّها: التربية على القيم والأخلاق والثقافة الرشيدة التي تتناسب مع مرحلته العمرية، وسيتم عمل مسابقات قرآنية وتثقيفية مختلفة، ورحلات مختلفة للأماكن الأثرية والترفيهية للملتحقين بالبرنامج.