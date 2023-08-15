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«الأوقاف» تعلن المسابقة القرآنية الرابعة للطلاب الوافدين

كتب:

عمرو صالح
09:02 م | الثلاثاء 15 أغسطس 2023
وزارة الأوقاف

وزارة الأوقاف

أعلن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بوزارة الأوقاف، مسابقته الرابعة للقرآن الكريم للراغبين من الطلاب الوافدين المقيدين على منحة المجلس أو الدارسين بالأزهر الشريف، أو بأي من الجامعات المصرية أو المعاهد الأزهرية والمعاهد العليا.

وزارة الأوقاف

وتتضمن المسابقة فرعين:

الفرع الأول: حفظ القرآن الكريم كاملًا مع فهم معانيه.

الفرع الثاني: حفظ القرآن الكريم كاملًا لأصحاب الصوت الحسن.

وسيحصل الفائزون في هذه المسابقة، على مكافآت مالية قيمة، وكذا مكتبات علمية من إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، كما سيتم ترشيح الناجحين منهم للمشاركة في مسابقة الأوقاف العالمية الثلاثين للقرآن الكريم، والتي تعقدها الوزارة خلال شهر ديسمبر من العام الجاري 2023م، وذلك بتخصيص فرع للطلاب الوافدين بالمسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم في حال فوز خمسة فأكثر منهم بتميز في هذه المسابقة.

الطلاب الوافدين

وعلى الراغبين في التقدم لهذه المسابقة ملء النموذج المرفق خلال خمسة عشر يومًا من تاريخه نشر هذا الإعلان

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