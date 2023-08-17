ضبط مصنع أدوية بيطرية ومنظفات صناعية مجهولة المصدر في القاهرة

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، المسؤول عن مصنع أدوية بيطرية ومنظفات صناعية كائن بدائرة قسم شرطة بدر، لإدارته المصنع دون ترخيص وحيازته كمية كبيرة من الأدوية البيطرية والمنظفات الصناعية والمعطر، دون بيانات تفيد بتاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية، ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها لتحقيق أرباح غير مشروعة.

أدوية بيطرية مجهولة المصدر

وعثر بداخل المصنع على 4500 عبوة معطر ومنظف، و1200 عبوة مزيل بقع، و3 ماكينات تعبئة، وتغليف، وطبع تاريخ الإنتاج والصلاحية، و10 تنك فارغ، و5 آلاف استيكر، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها.

وبمواجهته اعترف بإدارته المصنع دون ترخيص، وحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع الأدوية البيطرية والمنظفات وطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، واتخذت الإجراءات القانونية.