«الداخلية»: تنفيذ 63 ألف حكم قضائي وضبط ورشة أسلحة بالقليوبية

كشفت وزارة الداخلية عن جهود مختلف أجهزتها خلال الـ 24 ساعة الماضية، لضبط الأمن ومكافحة الجريمة، والقبض على عدد من الخارجين على القانون، وتحرير عدد من القضايا المتنوعة فى محافظات الجمهورية.

وترصد «الوطن» أبرز جهود وزارة الداخلية خلال الـ 24 ساعة الماضية.

تنفذ 63 ألف حكم قضائي

أوضح بيان صادر عن وزارة الداخلية، أن جهود أجهزتها خلال الـ 24 ساعة الماضية، أسفرت عن تنفيذ 63 ألف حكم قضائي متنوع، وضبط 38 متهمًا وهاربًا، بالإضافة إلى ضبط 26536 مخالفة مرورية متنوعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ورشة تصنيع أسلحة بالقليوبية

تمكن رجال الشرطة فى محافظة القليوبية من ضبط شخص بتهمة إدارة ورشة أسلحة غير مرخصة، بالاشتراك مع مسجل خطر، وتم ضبط 25 فرد خرطوش، وتم إقتياد المتهم إلى قسم الشرطة وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

11 ألف قضية سرقة تيار كهربائي

أسفرت جهود حملات شرطة الكهرباء عن ضبط 11 ألف قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفة شروط التعاقد خلال 24 ساعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.