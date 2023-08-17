عضو بـ«الشيوخ»: لقاء الرئيس السيسي بأهالي مطروح اتسم بالشفافية والوضوح

أشاد النائب عمرو عكاشة، عضو مجلس الشيوخ، بزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لأهالي محافظة مرسى مطروح، وبالتحديد مدينتي السلوم وسيدي براني، مؤكدا أنها تأتي في إطار حرصه على دعم برامج الحماية الاجتماعية واستمرارها، من أجل التخفيف عن كاهل المواطن، خاصة في الظروف الاقتصادية العالمية الحالية، والتي لها تأثيرا على كل الدول، مؤكدا أن لقاءه مع الأهالي اتسم بالشفافية والوضوح.

أعمال تنمية في مطروح

وأضاف «عكاشة» في بيان له، أن قطاع الإسكان في محافظة مطروح شهد طفرة غير مسبوقة، إذ تم إنشاء مدينة سكنية في الضبعة، فضلا عن شبكة طرق حديثة، ومحور الضبعة وعددا من مشروعات التنمية على الساحل الشمالي الغربي، وذلك في قطاعات السياحة والزراعة.

لقاء السيسي مع أهالي مطروح

وأشار عضو الشيوخ، إلى أن أعمال التنمية في السلوم خير شاهد على هدف الدولة في تعمير المحافظات الحدودية، مشيدا بإعلان الرئيس بإقامة منطقة لوجيستية بجوار منفذ السلوم، معتبرا أنها خطوة في بالغ الأهمية وتمثل انطلاقة لتسهيل حركة التجارة التي تنعكس على الاقتصاد.

ولفت إلى أن لقاء الرئيس مع أهالي مطروح كان شفافا وواضحا، وتمثل في توضيح الحقائق الخاصة بالأزمات الاقتصادية ومشكلة انقطاع الكهرباء، وآليات الحلول لهذه التحديات.