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«الداخلية»: القبض على المتهم بسرقة شقة في الشروق

كتب:

محمد سيف
12:57 م | الخميس 17 أغسطس 2023
سيارة شرطة

سيارة شرطة

واصلت الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها في مكافحة جرائم السرقات، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما في مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبي جرائم السرقات.

سرقة شقة في الشروق

وتمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط أحد الأشخاص له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس لقيامه بارتكاب واقعة سرقة من داخل مسكن بدائرة قسم شرطة الشروق، بمواجهته اعترف بمزاولته نشاطاً إجراميا تخصص في ارتكاب جرائم السرقة من داخل المساكن  بأسلوبي «كسر الباب، والمفتاح المصطنع».

وأقر بارتكابه 4 وقائع سرقة، وضبط كل المسروقات المستولى عليها بمسكنه، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات، واتهموه بالسرقة.

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بقلم محمد سيف

صحفي - حاصل على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.