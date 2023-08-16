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ضبط 11 ألف قضية سرقة تيار كهربائي خلال 24 ساعة

كتب:

محمد بركات
03:22 م | الأربعاء 16 أغسطس 2023
سرقة تيار كهربائي - أرشيفية

سرقة تيار كهربائي - أرشيفية

تمكنت شرطة الكهرباء بوزارة الداخلية من ضبط 11748 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكثفت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادى، الحملات الأمنية بالتنسيق مع الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من بينها الآتي:

في شرطة النقل والمواصلات جرى ضبط كل المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، وأسفرت جهودها عن ضبط 1622  قضية متنوعة.

 وتمكنت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم من ضبط 457 قضية فى عدة مجالات أبرزها الضرائب العامة، مخالفات الجمارك، تحري مدين لمصلحة الضرائب.

وجار مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.

يأتي ذلك في إطار مواصلة الجهود الأمنية لتحقيق الأمن ومواجهة أشكال الخروج عن القانون فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة  الأنشطة الإجرامية.

 

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