حبس عصابة سرقة الهواتف المحمولة بالبحيرة

أمرت جهات التحقيق بالبحيرة بحبس 4 متهمين بسرقة الهواتف المحمولة 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات الشرطة فى الواقعة.

العقوبة القانونية

أما عن العقوبة القانونية، أوضح محمد عبدالحميد الصادق المحامي خلال حديثه لـ «الوطن»، إنَّه وفقًا لنص المادة 313 يُعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة، بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، وذلك وفقًا لنص المادة 318 من قانون العقوبات.

وأضاف أنَّ المادة 320 من قانون العقوبات تنص على أنَّه «يعاقب المتهم بالحبس مع الشغل 3 سنوات، كما يجوز حال العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهذه عقوبة تكميلية».

تفاصيل الواقعة

وعن تفاصيل الواقعة التى شهدتها محافظة البحيرة، فقد كانت البداية عندما قام رجال الشرطة بضبط تشكيل عصابي بالبحيرة تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب المغافلة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.