حبس حارس عقار ونجله بتهمة سرقة الشقق السكنية في منطقة الوايلي

خضع متهمان في قضية سرقة الشقق السكنية في منطقة الوايلي بالقاهرة، لجلسة تحقيق، للادلاء بأقوالهم في الاتهامات المنسوبة لهما، وقررت النيابة العامة حبسهما لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

سرقة الشقق السكنية بأسلوب كسر الباب

وتلقى قسم شرطة الوايلى بلاغا من شخص مقيم بدائرة القسم، باكتشافه سرقة مبلغ مالي وأجهزة صوتيات من داخل الشقة محل سكن والدته بدائرة القسم.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة حارس العقار محل الواقعة ونجله، وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب كسر الباب، وبتطوير مناقشة المتهمان، أقرا بارتكاب واقعة سرقة أخرى من داخل شقة كائنة بذات العقار ملك أحد الأشخاص متوفى، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

العقوبة القانونية

وحول الموقف القانوني يقول حازم محمد المحامي أن المادة 318 من قانون العقوبات، نصت: «من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه في المادة 317».

وأضاف: «يجوز في حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات والحكم بالحبس في جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا، ولو مع حصول استئنافه».