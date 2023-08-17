إحالة 4 أشخاص إلى المحاكمة بتهمة سرقة معدات مخبز في الأميرية

أمرت النيابة العامة، إحالة 4 أشخاص بتهمة سرقة معدات مخبز في الأميرية بمحافظة القاهرة، إلى المحاكمة الجنائية بعد انتهاء التحقيقات معهم.

بلاغ للأجهزة الأمنية

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من كشف ملابسات ما تبلغ إلى قسم شرطة الأميرية، من قبل أحد الأشخاص، محل إقامته في محافظة الجيزة، يفيد سرقة «4 موتور عجان، وبعض الأدوات والمعدات» من داخل مخبز الخاص به.

التحريات حول الواقعة

وبعمل التحريات وجمع المعلومات من خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة، أمكن تحديد مرتكبي الواقعة وهما شخصين أحدهما مُسجل جنائيًا.

القبض على المتهمين

وبتقنين الإجراءات أمكن القبض عليهما، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة بأسلوب «التسلق»، واعترفا بأنهما تصرفا في المسروقات المُستولى عليها بالبيع لدى عملائهما «سيئي النية» شخصين مالكي مخزنان خردة، أحدهما مُسجل جنائيًا، أمكن القبض عليهما، وبحوزتهما كل المسروقات المُستولى عليها.

كما اعترف المتهمان بعلمهما بأن المضبوطات حيازتهما من مُتحصلات واقعة سرقة باستدعاء المُبلغ تعرف على المضبوطات، واتهمهما بالسرقة، وتحرر المحضر اللازم وجري اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة والتي أمرت بإحالتهما للمحاكمة الجنائية.

العقوبة القانونية المتوقعة

وقال محمد عبدالحميد الصادق المحامي والخبير القانوني، إنه وفقًا لنص المادة 313 يُعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة، بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، وفقًا لنص المادة 318 من قانون العقوبات.

وأضاف المحامي خلال حديثه لـ«الوطن»، أنّ المادة 320 من قانون العقوبات تنص على أنَّه «يعاقب المتهم بالحبس مع الشغل 3 سنوات، كما يجوز حال العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهذه عقوبة تكميلية».