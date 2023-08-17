محمد سعدة سكرتيرا عاما للاتحاد العام للغرف التجارية 

فاز محمد سعدة، رئيس الغرفة التجارية ببورسعيد، اليوم الخميس، بمنصب السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية - بالتزكية - وذلك خلال الاجتماع والجلسة الإجرائية للاتحاد لانتخاب الرئيس وهيئة المكتب.

وتقدم أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية ببورسعيد، ورؤساء الشعب التجارية ومنتسبي الغرفة والعاملين بها، بالتهنئة إلى محمد سعده، لتوليه منصب السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية، متمنين له دوام النجاح والتوفيق في خدمة المجتمع التجاري المصري، ومنتسبي الغرف التجارية المصرية.

35 عضوا باتحاد الغرف التجارية

شارك في الاجتماع 35 عضوًا يمثلون مجلس الإدارة الذي يتكون من: 27 رئيس غرفة، و6 أعضاء معينين بقرار وزير التجارة والصناعة رقم 254 وعضوان يمثلان غرفتي الاسكندرية والقاهرة مجلس إدارة الاتحاد.

سعدة رئيسا بالتزكية لغرفة تجارة بورسعيد

وأعلن مجلس إدارة الغرفة التجارية ببورسعيد فوز محمد سعدة رئيس الغرفة التجارية بالتزكية وذلك خلال اجتماعه الأول، لانتخاب هيئة المكتب للدورة 2023 - 2027، وذلك بناء على قرار المهندس أحمد سمير صالح، وزير التجارة والصناعة، رقم 273 لسنة 2023، بدعوة مجالس إدارات الغرف التجارية بالمحافظات للانعقاد لانتخاب هيئات المكاتب الخاصة بها.

وحصل سعد بإجماع أعضاء مجلس الإدارة على توليه منصب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية ببورسعيد - بالتذكية - للمرة الثانية على التوالي.

وقدم الشكر إلى أعضاء مجلس الإدارة ومنتسبي الغرفة، لثقتهم في توليه المنصب للدورة الثانية على التوالي، مشيرا إلى استمرار تواصله في الارتقاء بمستوى كل الخدمات للتجار وحل مشاكلهم وتلبية مطالبهم.