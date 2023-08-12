خريطة انتخابات هيئة مكاتب الغرف التجارية بالمحافظات غدا

أعلنت الغرف التجارية بالمحافظات المصرية، مواعيد إجراء انتخابات هيئة المكتب لكل غرفة التي تضم اختيار رئيس الغرفة ونائبيه والسكرتير العام وأمين الصندوق، وأمين الصندوق المساعد الممثل الإضافي للاتحاد بغرفتي القاهرة والإسكندرية عقب تعيين نصف أعضاء الغرفة بقرار وزاري لوزير التجارة والصناعة، وانتهاء النصف الآخر.

جاء ذلك بناء على قرارات المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة أرقام 272 و 273 و274 لسنة 2023، بتحديد أسماء المعينين بمجالس إدارات الغرف التجارية بالمحافظات، ودعوة مجالس إدارات الغرف بكافة المحافظات لانتخاب هيئات مكاتبها في موعد غايته يوم الثلاثاء الموافق 15 أغسطس الجاري.

خريطة انتخابات الغرفة التجارية بالمحافظات

تنشر «الوطن» خريطة انتخابات الغرف التجارية بالمحافظات المصرية وفقا لبيان الغرف التي تبدأ من غدا الأحد وتنتهى يوم الثلاثاء المقبل، برئاسة أكبر الأعضاء سنا وأصغرهم سنا لحين انتخاب هيئة المكتب كالتالي،

_ يوم الأحد عقد انتخابات الغرف التجارية في الغرفة التجارية بالوادي الجديد والغرفة التجارية بالدقهلية والغرفة التجارية بالإسماعيلية والغرفة التجارية في بنى سويف والغرفة التجارية في شمال سيناء، والغرفة التجارية في الغربية والغرفة التجارية بالبحر الأحمر والغرفة التجارية بمرسى مطروح، والغرفة التجارية بالإسكندرية، والغرفة التجارية بكفر الشيخ، والغرفة التجارية بأسيوط والغرفة التجارية بالقاهرة.

_يوم الاثنين عقد انتخابات الغرف التجارية في الغرفة التجارية بالسويس والغرفة التجارية بسوهاج والغرفة التجارية بالشرقية والغرفة التجارية ببورسعيد، والغرفة التجارية بالمنيا والغرفة التجارية بالمنوفية.

_يوم الثلاثاء، عقد انتخابات الغرف التجارية بباقي المحافظات وسيخدد التوقيت لاحقا.

انتخاب الغرف التجارية

وأعلنت الغرف التجارية انه سيتم دعوة رؤساء الغرف المنتخبين والستة أعضاء المعينين بالاتحاد والممثلين الإضافيين لغرفتي القاهرة والإسكندرية عقب الانتخابات لهيئة المكتب يوم الخميس المقبل 17 أغسطس لانتخاب رئيس الاتحاد وهيئة المكتب المكونة من نائب أول وثاني الرئيس والسكرتير وأمين الصندوق وأمين الصندوق المساعد.