التحقيق في واقعة استيلاء متهم من شركة نقل أموال في القليوبية

كشفت تحريات أجهزة الشرطة في مديرية أمن القليوبية، أن حارس الأمن المتهم بسرقة مليون و720 ألف جنيه من سيارة نقل أموال تابعة للشركة محل عمله، يعمل في الشركة منذ 3 أيام فقط، وأنه كان يرافق السيارة صحبة السائق ومندوب لنقل الأموال، ونفذ جريمته في الطريق بالقليوبية خلال قدومهما من الغربية مقر الشركة، وتكثف الأجهزة الأمنية في محافظة القليوبية بالتنسيق مع أمن الغربية جهودهما لضبط المتهم.

بلاغ بسرقة مبلغ مالي من سيارة نقل أموال

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارا من المقدم أحمد سامى رئيس مباحث قسم ثان بنها يفيد ورود بلاغا من مندوب شركة نقل أموال ومقرها الرئيسي بمحافظة الغربية، يفيد بقيام حارس الأمن المرافق لهم بالسيارة بالاستيلاء على حقيبتين بهما أموال خاصة بالشركة من السيارة رقم ص ج ر 125، وفر هاربا.

تحريات مباحث القليوبية

توصلت تحريات العميد محمد السعيد رئيس فرع البحث الجنائى بشمال القليوبية، إلى أن المتهم يدعى «خالد ح ن» 37 سنة حارس أمن خاص، ومقيم دائرة قسم ثان طنطا بمحافظة الغربية.

وأوضحت أنه يعمل في الشركة منذ حوالى 3 أيام فقط، وطلب من مرافقيه أن ينتظرهم في السيارة، واستولى على حقيبتي أموال بهما مبلغ مليون و720 ألف جنيه.