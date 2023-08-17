وظائف لذوي الهمم بمرتبات مجزية.. اعرف الشروط وكيفية التقديم

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عبر صفحتها الرسمية عن وظائف خالية لذوي الهمم للعمل في إحدى الشركات، التي تطلب للتعيين عدد من الوظائف المختلفة، في إطار حرصها على توفير فرص عمل للشباب لمساعدتهم على بدء حياتهم العملية.

وأوضحت الوزارة تفاصيل الوظائف الخالية لذوي الهمم، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير الشروط المطلوبة ومميزات وحقوق الوظائف وكيفية التقديم، والتي جاءت كالتالي:

الوظائف المطلوبة من قبل الشركة

1- محاسب فواتير.

2- خدمة عملاء.

3- محصل.

4- مسؤول أقساط.

5- مسؤول مبيعات داخلية.

الشروط المطلوبة لوظائف ذوي الهمم

- أماكن العمل لوظيفة محاسب فواتير تكون في المنيا.

- أماكن العمل لوظيفة خدمة العملاء أو محصل أو مسؤول أقساط تكون في زهراء المعادي.

- أماكن العمل لمسؤولين مبيعات تكون في القاهرة أو الجيزة أو الإسكندرية و دمنهور والإسماعيلية وأسيوط و المنصورة والزقازيق وشبين الكوم وطنطا.

- أن يكون المتقدم لـ الوظائف من الخريجين الحاصلين على مؤهل عالي·

- أن يكون الحد الأقصى للسن 35 عاما·

الحقوق والمميزات المقدمة من الشركة

- توفر الشركة للعاملين راتبا مجزيا بالإضافة إلى حوافز·

- عدد ساعات العمل تصل إلى 8 ساعات·

- يحصل العاملين على يوم راحة أسبوعيا·

- تمنح الشركة للعاملين تأمين طبي واجتماعي وتأمين على الحياة.

وعلى الراغبين في التقديم لوظائف ذوي الهمم الدخول للصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة، للوصول إلى اللينك الخاص بالتقديم وملء الاستمارة.