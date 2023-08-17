وظائف خالية بمرتب 3 آلاف وحوافز وتأمينات.. اعرف الشروط وطريقة التقديم

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عبر صفحتها الرسمية عن يوم مفتوح للتوظيف، بالتعاون بين الإدارة المركزية لتمكين الشباب «الإدارة العامة للمبادرات الشبابية» مع شركة مايكروسوفت، ومؤسسة كير مصر للتنمية من خلال مبادرة توظيف مصر، إذ تحتاج إحدى السلاسل الكبرى لمطاعم الوجبات السريعة إلى موظفين جدد.

وحدّدت وزارة الشباب والرياضة في إعلانها تفاصيل الملتقى التوظيفي، لذا نوضّح من خلال هذا التقرير موعد الملتقى، والشروط المطلوبة ومميزات الوظائف الخالية في شركة بافلو برجر، والتي جاءت كالتالي:

تفاصيل الملتقى التوظيفي

وحدّدت وزارة الشباب والرياضى موعد الملتقى التوظيفي ليكون يوم الأحد الموافق 20 أغسطس الجاري، ليبدأ في تمام الساعة 10 صباحا، ويستمر حتى الساعة 4 مساء، ويكون العنوان في شارع جيهان- حى الجامعة - فرع بافلو برجر، في 60 ش عبدالله العربي الحي السابع مدينة نصر، أمام مطعم أبو راميوم.

الشروط المطلوبة لوظائف الشباب والرياضة

- أن يكون المتقدم لـ الوظائف حاصل على مؤهل متوسط أو عالٍ من الخريجين فقط.

- أماكن العمل تكون في المنصورة.

- ألا يقل سن المقدم للوظائف عن 21 عامًا وألا يزيد على 33 عامًا.

- أن يكون لديه موقف واضح من التجنيد.

مميزات وحقوق الوظائف

- تمنح الشركة للعاملين بها راتب لعضو الفريق 3 آلاف جنيه صافي إضافة إلى الحافز الشهري.

- تمنح الشركة للعاملين بها تأمينات طبية واجتماعية.

- توفر الشركة للعاملين بها فرص للترقي بعد 6 شهور.

- تمنح الشركة للعاملين بها إجازات سنوية.

- توفر الشركة للعاملين تدريب مدفوع الأجر.

- ساعات العمل تكون 9 ساعات بشيفتات متغيرة.