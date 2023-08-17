«التعليم» تعلن عن وظائف جديدة للمعلمين والإداريين بمدارس التكنولوجيا التطبيقية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فتح باب التقدم للمعلمين والإداريين للالتحاق بفريق عمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية ومراكز التميز، في الفترة من 17/8/2023 حتى 3/9/2023، عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على الرابط.

وأوضحت الوزارة أنّ الإعلان يتضمن أكبر عدد من الوظائف المتاحة بـ38 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية و2 مركز تميز ليصل العدد لأكثر من 400 معلم بـ12 محافظة بمختلف أنحاء الجمهورية.

وظائف للمعلمين والإداريين بمدارس التكنولوجيا

وأشارت الوزارة، إلى أنّ مدارس التكنولوجيا التطبيقية ومراكز التميز تقوم على الشراكة بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وشركات القطاع الخاص، للحفاظ على جودة المدرسة والعملية التعليمية بها، وتهدف إلى تكوين منظومة تعليمية متكاملة تطبق المعايير الدولية في طرق التدريس والتدريب والتقييم والمناهج الدراسية المتبعة بها، قادرة على تطوير التعليم الفني بمصر وجعله يواكب أفضل النظم التعليمية بالعالم.

حوافز معنوية ومادية

وأوضحت الوزارة، أنّ هناك مميزات للعمل بمدارس التكنولوجيا التطبيقية ومراكز التميز، وبينها: العمل في بيئة تعليمية حديثة تقوم على التطوير المستمر والشامل، وتدريب تقني مستمر عالي الجودة على مستوى دولي على أيدي خبراء معتمدين، وفرص للحصول على خبرات عملية عديدة تساهم في بناء مركز علمي متميز، وحوافز معنوية ومادية عديدة مرتبطة بالأداء، وشملت الوظائف جميع التخصصات الفنية والثقافية والإدارية.

وأضافت الوزارة أنّه سيتم التواصل مع المتقدمين عبر البريد الإلكتروني أو الهاتف بعد غلق باب التقدم مباشرة، لتحديد مواعيد الاختبارات والمقابلات الشخصية، والذي يعد اجتيازها ضرورة أساسية للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية ومراكز التميز، والتسجيل من خلال هذا الرابط https://tawzef.emis.gov.eg.