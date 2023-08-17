تنسيق الجامعات الأهلية 2023.. اعرف كيفية التقديم لكليات المنصورة

يتطلع طلاب الثانوية العامة إلى التعرف على تنسيق الجامعات الاهلية 2023 من أجل اللالتحاق بكليات المنصورة الأهلية عبر الموقع الإلكتروني، بعد إعلان نتيجة تنسيق القبول في المرحلة الثانية للجامعات الأهلية.

وحددت الجامعات الأهلية تنسيق القبول بها في مختلف الجامعات والكليات والتخصصات، والتي جاء من ضمنها جامعة المنصورة الأهلية بمختلف الكليات والبرامج المتاحة بها لطلاب الثانوية العامة لهذا العام.

التقديم إلكتروني لجامعة المنصورة الجديدة

وأوضحت جامعة المنصورة الأهلية أنه يمكن لطلاب الثانوية العامة التقديم بها من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بها من هنا، وكتابة البيانات الخاصة من خلال تقديم الآتي:

- شهادة الثانوية العامة

- شهادة الميلاد الكمبيوتر وصورة منها

- استمارة 2 جند أو نموذج 6 جند للطلاب الذكور

- صور شخصية

- صورة بطاقة الرقم القومي للطالب

- صورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر

وجاء تنسيق جامعة المنصورة الأهلية في مختلف الكليات والتخصصات لهذا العام كالآتي:

- كلية الطب 80%

- كلية أسنان 78%

- العلاج الطبيعي 76%

- الصيدلة 72%

- الهندسة 68%

- الاقتصاد والإدارة 55%

مصاريف كليات جامعة المنصورة الأهلية 2023

وأوضحت جامعة المنصورة الأهلية مصاريف الدراسة بها في مختلف الكليات والمجالات وجاءت المصاريف:

- كلية الطب 110 ألف جنيه

- كلية طب الأسنان 90 ألف جنيه

- كلية الصيدلة 75 ألف جنيه

- كلية الهندسة 50 ألف جنيه

- كلية الاقتصاد 30 ألف جنيه