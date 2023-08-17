تنسيق الجامعات الأهلية 2023.. وأوراق التقديم للكليات في الإسماعيلية

بدأت جامعة الإسماعيلية استقبال طلاب الثانوية العامة من أبناء المحافظات المجاورة بعد إعلان تنسيق الجامعات الأهلية 2023 وفتح باب التقديم بجميع كليات الشعبة العلمية والأدبية بحد أدنى 55%.

تنسيق الجامعات الأهلية 2023

وقال الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس إن جامعة الإسماعيلية الأهلية إحدى الجامعات الأهلية الحكومية تستقبل طلاب الثانوية العامة والشهادات المعادلة والطلاب المغتربين بعد اعلان تنسيق الجامعات الاهلية 2023، وأماكن التقديم بجامعة الإسماعيلية الجديدة.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنه جرى تحديد مبنى كلية الصيدلة في جامعة قناة السويس وتوفير وسائل الانتقال داخل الجامعة، وجرى اختيار عدد من موظفي الجامعة من أكفأ الموظفين للتعامل مع الطلاب وإرشادهم وتوفير كل المعلومات للإجابة عن أي استفسارات لطلاب الثانوية وطلاب الشهادات المعادلة.

الأوراق المطلوبة لجامعة الإسماعيلية الجديدة

وأشار إلى أن الطالب يسجل الكلية التي يرغب الالتحاق بها بعد اعلان تنسيق الجامعات الأهلية 2023 والأوراق المطلوبة لجامعة الإسماعيلية الأهلية على الموقع الرسمي للتنسيق أو من خلال الجامعة، وعليه الحضور بشهادة الثانوية العامة وبطاقة الترشيح أو أوراق المعادلة حال كونه من إحدى الجامعات الأخرى وصور شخصية وصورة بطاقة الرقم القومي لاستكمال أوراق التقديم في جامعة الإسماعيلية.

تنسيق الجامعات الاهلية 2023.. تنسيق جامعة الإسماعيلية الجديدة

وحدد تنسيق الجامعات الاهلية 2023 تنسيق جامعة الإسماعيلية الجديدة بواقع 75% لكلية الطب البشري بمصاريف 115 ألف جنيه و74% لكلية طب الأسنان بمصاريف 105 ألف جنيه و73% لكلية العلاج الطبيعي بمصاريف 90 ألف جنيه و70% لكلية الصيدلة بمصاريف 80 ألف جنيه و65% لكلية الهندسة بمصاريف 60 ألف جنيه و60% لكلية علوم الحاسب بمصاريف 50 ألف جنيه.

وحدد تنسيق كليات جامعة الاسماعيلية الأهلية 55% لكل من كليات التكنولوجيا الحيوية وتكنولوجيا العلوم الصحية والعلوم الأساسية والفنون التطبيقية والإعلام واللغات والترجمة والاقتصاد والإدارة والتربية والعلوم الاجتماعية والسياحة والفنادق والحقوق والتمريض والآثار والعلوم السينمائية، بمصاريف تتفاوت بين 30 و40 ألف جنيه.