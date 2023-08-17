تنسيق الجامعات الأهلية 2023.. الأوراق المطلوبة للتقديم في «أسوان»

انطلق تنسيق الجامعات الأهلية 2023 خلال المرحلة الثانية، إذ بدأت أعمال التقديم بجامعة أسوان الأهلية لكليتي الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات، وإدارة الأعمال، فضلًا عن التقدم للالتحاق بالجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني فرع جامعة أسوان، الذي يطبق التعلم الإلكتروني بطريقة التدريس والتقييم والشرح والتعليم من خلال الإنترنت، ونظام المؤتمرات المرئية ونظام البريد الإلكتروني وبأي وسيلة تكنولوجيا اتصالات جديدة.

وتستعرض «الوطن» كل ما تريد معرفته عن تنسيق الجامعات الأهلية 2023، متضمنًا تفاصيل التقديم بجامعة أسوان الأهلية، ومصاريف الجامعة.

ما الكليات الموجودة في جامعة أسوان الأهلية؟

ووفقًا لتفاصيل التقديم في جامعة أسوان الأهلية، ضمن تنسيق الجامعات الأهلية 2023 فإنّها تضم كليتين خلال تنسيق المرحلة الثانية، وهما:

كلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات: بكالوريوس تكنولوجيا المعلومات، وماجيستير هندسة البرمجيات.

كلية إدارة الأعمال: بكالوريوس إدارة الأعمال تخصص رئيسي إدارة، وتخصصات فرعية محاسبة، وتمويل واستثمار، وتسويق، وحديثًا تم إضافة تخصصات فرعية جديدة في التجارة الإلكترونية، ونظم المعلومات الإدارية.

مصاريف جامعة أسوان الأهلية 2023

وفيما يخص مصاريف جامعة أسوان الأهلية 2023، فإنّها يتم إبلاغ الطالب بها من خلال شؤون الطلاب وقت التسجيل بعد مراجعة الأوراق الخاصة بالتقديم، واستيفاء الشروط، وفي حالة القبول يتم منح الطالب كود ليتمكن من سداد المصروفات:

وتراوحت مصاريف جامعة أسوان الأهلية 2023 لطلاب «علمي علوم»، في حدود 21.000 جنيه للفصل الدراسي الأول.

وتراوحت مصاريف جامعة أسوان الأهلية 2023 لطلاب «علمي رياضة»، في حدود 20.000 جنيه للفصل الدراسي الأول.

مصروفات كلية إدارة الأعمال: في حدود 20.000 جنيه للفصل الدراسي الأول.

تجدر الإشار إلى أنّ الرسوم شاملة رسوم فتح الملف، والمصاريف الإدارية والتكنولوجية، والمحتوى الإلكتروني، والتأمين الطبي، ومصاريف الوزارة، وبداية من الفصل الدراسي الثاني تحدد المصروفات بناءً على عدد الساعات التي يسجلها الطالب.

تنسيق جامعة أسوان الأهلية 2023

وفيما يخص تنسيق جامعة أسوان الأهلية 2023 للمرحلة الثانية فإنّه:

كلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات.. الحد الأدنى للقبول 60%.

كلية إدارة الأعمال.. الحد الأدنى للقبول 53%.

الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني فرع أسوان

وتهدف الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني فرع أسوان، إلى تقديم تعليم إلكتروني يخدم الاِحتياجات الفردية للطلبة مع الثقافات والقطاعات المختلفة.

ويتيح التوافر في مختلف القطاعات الجغرافية فهو متوافر في منزل وعمل الطالب، ويغطي مختلف الأقاليم والمناطق، كما أنّه يدخل في المجالات التربوية التي تغطي جميع التخصصات والعلوم الحديثة.