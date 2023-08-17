تنسيق الجامعات الأهلية 2023.. كيف تلتحق بها في «بورسعيد»؟

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تنسيق الجامعات الأهلية 2023، وكيفية التقديم بجامعة بورسعيد الأهلية والكليات المتاحة فيها، وتضم الطب والهندسة والصيدلة وعلوم الحاسب وتقنية المعلومات، وتكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية وعلوم الأعمال والآداب، وذلك بعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة، التي اعتمدها الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي في مؤتمر صحفي.

كيفية التقديم في جامعة بورسعيد الأهلية

وقد حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تفاصيل تنسيق الجامعات الأهلية 2023، بينها كيفية التقديم بجامعة بورسعيد الأهلية، للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة 2023-2024، من خلال فتح باب التقديم إلكترونيًا، طبقًا للحدود الدنيا التي أقرتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، من خلال الموقع من هنا.

وبدأ التقديم بجامعة بورسعيد الأهلية، منذ يوم 15 أغسطس الجاري، مع اعتبار أنّ أولوية القبول للمجموع الأعلى، والكليات المتاحة للطلاب طبقًا للعام الأكاديمي 2023-2024، كالتالي:

كلية الطب 75%. كلية الصيدلة ‏%70.‏ كلية الهندسة 65%. كلية علوم الحاسب وتقنية المعلومات 60%. كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية 55%. كلية علوم الأعمال 55%. كلية الآداب 55%.

مصاريف جامعة شرق بورسعيد الأهلية

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مصاريف جامعة شرق بورسعيد الأهلية، إذ تبدأ من 31 ألف جنيه حتى 105 آلاف جنيه، وجاءت كالتالي:

كلية الطب 110 آلاف جنيه.

كلية الصيدلة ‏80 ألف جنيه.

كلية الهندسة 60 ألف جنيه.

كلية علوم الحاسب وتقنية المعلومات 50 ألف جنيه.

كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية 35 ألف جنيه.

كلية علوم الأعمال 40 ألف جنيه.

كلية الآداب 40 ألف جنيه.

الأوراق المطلوبة للتقديم بجامعة شرق بورسعيد الأهلية

كانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قد حددت الأوراق المطلوبة للتقديم في تنسيق جامعة شرق بورسعيد الأهلية 2023، لإنهاء إجراءات التحاق الطلاب المرشحين إليها وهي كالتالي: