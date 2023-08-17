مراسل «DMC»: زوار العلمين يستمتعون بالطقس ويستعدون لحفل حكيم

قال محمد سعيد مراسل قناة DMC، إنّ الأجواء في مدينة العلمين الجديدة التي تستضيف فعاليات مهرجان العلمين رائعة جدا، والزائرون يستمتعون بالطقس.

وأضاف «سعيد»، خلال رسالة على الهواء عبر قناة «DMC»: «الكل يستعد اليوم لاستقبال النجم حكيم والنجم محمد محسن في أولى حفلات الأسبوع السادس من مهرجان العلمين».

تجهيزات لحفل حكيم

وتابع مراسل قناة DMC: «خلية نحل كبيرة كانت تعمل في آرينا العلمين لتجهيز المسرح والمؤثرات الصوتية والبصرية قبل بدء حفل حكيم حتى يكون في الصورة التي تعودنا عليها في حفلات مهرجان العلمين».

وأشار إلى أن غدا الجمعة سيشهد حفل النجمة أنغام، والتجهيزات انتهت مساء أمس، مشيرًا إلى أن باب حجز التذاكر لحفل حكيم ومحمد محسن وأنغام مفتوحا من خلال موقع تذكرتي.

جهود تذكرتي لإنجاح الحفل

وأكد مراسل قناة DMC، أن شركة تذكرتي أتاحت شبابيك تذاكر للجمهور بشكل مباشر من أجل التيسير عليهم، لافتًا إلى أن العمل مازال مستمرا لتجهيز المسرح والسجادة الحمراء لاستقبال مهرجان القاهرة للدراما والاحتفال بـ60 سنة دراما على شواطئ العلمين.