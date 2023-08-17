إقبال كبير على الممشى السياحي بالعلمين.. وانتهاء الاستعدادات لحفل حكيم

قال محمد الخطيب مراسل القناة الأولى، إنّ الممشى السياحي بمدينة العلمين شهد إقبالا كبيرا من الجمهور أمس الأربعاء، لافتًا إلى أن اليوم الخميس هو بداية الحفلات والسهرات الفنية، وستشهد فعاليات مهرجان العلمين حفلا فنيا للمطرب حكيم.

حالة من الزخم الفني في العلمين

وأضاف «الخطيب» خلال رسالة على الهواء ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر: «هناك زحام كبير في المكان الذي سيشهد إقامة حفل حكيم، والاستعدادات للحفلات انتهت، وحفل حكيم أحدث حالة من الزحام والزخم الفني الكبير».

إقبال كبير على مهرجان العلمين

وتابع مراسل القناة الأولى: «في أيام الحفلات تكون كل الطرق مزدحمة ويتم تخصيص مسارات إضافية حتى يصل الناس إلى مكان الحفلات، وسيشهد غدا الجمعة حفلا للمطربة الكبيرة أنغام».

وذكر، أن الحفلات والسهرات الفنية لها أثرا كبيرا في جمع كل أطياف المجتمع وشرائحه من مصر ودول العالم.