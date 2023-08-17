لو «بتقرأ وتكتب» بس.. أكثر من 90 وظيفة مطلوبة في الشركات الخاصة

أتاحت بعض الشركات ما يزيد على 90 وظيفة متاحة لمن يجيدون القراءة والكتابة فقط وبلا شهادات، بحسب ما كشف عنه موقع «فرصنا» المعني بتوفير الوظائف وأحد الروابط الفاعلة لوزارة التضامن الاجتماعي.

وترصد «الوطن»، في التقرير التالي تفاصيل الوظائف المطلوبة، والتي تتطلب عددا من الشروط والمؤهلات والتي يمكن التقدم لها من خلال رابط «فرصنا»، أو من خلال التوجه مباشرة للشركة، ضمن سلسلة الأخبار الخدمية اليومية على مدار الساعة.

وظيفة مساعد طبيب بيطري ومسئول نظافة

اسم الشركة: المركز الأمريكي لطب وجراحة الحيوان

مقر العمل: الرحاب - القاهرة الجديدة - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 2.

مستوى الخبرة: لا يشترط.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الإنجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 20 - 45 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: يجيد القراءة والكتابة بلا شهادة.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

وظيفة نجار أثاث مكتبي ومنزلي

اسم الشركة: المصرية الدولية.

مقر الوظيفة: السلام - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 3.

سنين الخبرة: سنة خبرة على الأقل.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 20 - 45 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: يجيد القراءة والكتابة بلا شهادة.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

وظيفة جزار سوري

اسم الشركة: لبناني لتصنيع المواد الغذائية الأغا.

مقر العمل: مصر الجديدة - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 3.

سنين الخبرة: سنة خبرة على الأقل.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 20 - 40 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: يجيد القراءة والكتابة بلا شهادة.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

وظيفة هاوس كيبنج شركات

اسم الشركة: جيني إيه إم.

مقر العمل: السادس من أكتوبر - المنيب - أبو رواش - الجيزة.

العمالة المطلوبة: 50.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 18 - 40 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: يجيد القراءة والكتابة بلا شهادة.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

الراتب الأساسي: 3500 - 3500 جنيه مصري.

وظيفة مراقب أمن

اسم الشركة: شركة نماء.

مقر العمل: بور فؤاد - بورسعيد.

العمالة المطلوبة: 10.

سنين الخبرة: سنة خبرة على الأقل.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 18 - 50 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: يجيد القراءة والكتابة بلا شهادة.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

الراتب الأساسي: 4000 - 4000 جنيه مصري.

وظيفة شيف برجر

اسم الشركة: بريدفاست.

مقر العمل: القاهرة الجديدة - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 10.

سنين الخبرة: سنة - ‎3 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 20 - 30 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: يجيد القراءة والكتابة بلا شهادة.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

وظيفة فني تشكيل معادن

اسم الشركة: شركة العبور لصناعة اليايات - مينراف.

مقر العمل: مدينة العبور - القليوبية.

العمالة المطلوبة: 2.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 25 - 40 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: يجيد القراءة والكتابة بلا شهادة.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

الراتب الأساسي: 4500 - 6000 جنيه مصري.

وظيفة مساعد نجار

اسم الشركة: أمازون للتجارة.

مقر العمل: مدينة بدر - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 5.

سنين الخبرة: سنة خبرة على الأقل.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 23 - 35 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: يجيد القراءة والكتابة بلا شهادة.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

الراتب الأساسي: 3000 - 4000 جنيه مصري.

وظيفة سائق

اسم الشركة: دامفي.

مقر العمل: السادس من اكتوبر - الجيزة.

العمالة المطلوبة: 2.

مستوي الخبرة: لا يشترط رخصة القيادة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 24 - 40 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: يجيد القراءة والكتابة بلا شهادة.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

الراتب الأساسي: 3000 - 6000 جنيه مصري.

وظيفة شيف مخبوزات (بيكري)

اسم الشركة: سبينيس.

مقر العمل: مدينة نصر - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 5.

مستوي الخبرة: خبرة متوسطة.

سنين الخبرة: سنة-‎5 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 19 - 40 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: يجيد القراءة والكتابة بلا شهادة.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

الحوافز الإضافية: 250 - 400 جنيه مصري.