تمويل 86 مشروعا خيريا للأسر الأولى الرعاية في كفر الشيخ

قال عادل درغام، مدير جمعية الأورمان بمحافظة كفر الشيخ إنّ هناك اهتمام كبير بتنمية المشروعات الصغيرة ضمن مبادرة «حياة كريمة» بتوجيهات ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإشراف اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، واللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان.

تسليم مساعدات مالية بقيمة 860 ألف جنيه

وأكد أنّ جمعية الأورمان بكفر الشيخ سلّمت مساعدات مالية بقيمة 860 ألف جنيه لتنمية 86 مشروعا للحالات الأولى بالرعاية لكل مشروع 10 آلاف جنيه من أبناء محافظة كفر الشيخ.

وأوضح أنّ الجمعية بمحافظة كفر الشيخ نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية، منها بجانب تنمية القرى الفقيرة، تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة، وكذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون، لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية في المحافظة وفي القاهرة، فضلاً عن توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين في المحافظة من «شنط رمضان، وبطاطين الشتاء، ولحوم الأضاحي».