مشروع اقتصادي صغير.. «التحالف الوطني» ينشر فيديو لمعيلة حصلت على الدعم

مشروع اقتصادي صغير ترعاه السيدة هالة معيلة 3 أطفال في قرية أقفهص التابعة لمركز الفشن بمحافظة بني سويف والتي حصلت عليه من خلال الهيئة القبطية الإنجيلية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، من أجل إقامة مشروع لتربية البط.

وحصلت السيدة هالة على هذا الدعم ضمن مشروع نحو مجتمعات ريفية مصرية مرنة، حيث قالت: "هذا المشروع رائع، أقوم بتربية البط حيث أستيقظ صباحا وأقدم لهم الأكل والمياه، ثم أقوم بتغيير الأكل والطعام، وأتمنى أن ينجح مشروعي».

وأضافت: «حصلت على هذا البط حتى أنتج منه لا أن أذبحه كله»، حيث ذكر التقرير أنها لا تعرف سوى تربية الطيور وتغذيتها، ورزقت بهذا المشروع كي يكون مصدر ربح لها ولأطفالها.

وبعد فرحتها بمشروع الصغير وجهت شكر لمن كان سببا في هذا، وهي الهيئة القبطية، حيث ذكر التقرير أن التحالف يسعى إلى عدم ترك بيت دون إفادة أصحابه بمشروعات صغيرة تضيف لحياة أسره المزيد من الدخل المادي.