التحالف الوطني يرسم البسمة على وجه الحاج بدر ببني سويف.. وفر له مشروعا خاصا

رجل من ذوي الهمم يجلس بجوار مشروعه الاقتصادي الذي كان يتمناه يوم ما، 52 عام هو عمر الحاج بدر محمود الماكث في قرية الحماوي التابعة لمركز بني سويف، يعمل كعامل في إدارة الفصل الواحد بأجر يومي لكونه من ذوي الهمم، استمر على حاله لمدة أعوام كثيرة ولم يتخيل أن يكون هناك تحالف وطني يسمع ما تمناه من أحلام.

أوضح التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، في منشور عبر صفحته الرسمية بـ«فيس بوك»، أن الحاج بدر علم من أحد الجيران عن مبادرة التحالف الوطني للتمكين الاقتصادي للمواطنين والأهالي الأكثر احتياجا، لاسيما ذوي الهمم.

الجيران تدل الحاج بدر على التحالف الوطني

ويقول الحاج بدر للتحالف الوطني: «عرفت من حد إن في تمكين اقتصادي تبع التحالف الوطني للأكثر احتياجا وبالذات ذوي الهمم فروحت أقدم»، توجه ابن محافظة بني سويف للتقديم من أجل التمكين الاقتصادي، وكان في بداية الأمر يشك في أن أحدا سوف يستجيب له ويتم تمكينه اقتصاديا من خلال توفير أحد المشاريع.

مشروع اقتصادي سعت مؤسسات التحالف الوطني في توفيره للحاج بدر في إطار المبادرة الرئاسية لدعم وتمكين ذوي الهمم، فحصل بدر على كشك خص به بكافة البضاعة حتى يكون باب رزق للرجل الخمسيني، ولكونه من ذوي الهمم يساعده زوج ابنته في إدارة أعمال هذا المشروع.

الحاج بدر: استلام المشروع أكدلي مصداقية المبادرة

لم يكن الحاج بدر يصدق أن المؤسسة سوف توفر له مشروع خاص حقيقةً، إلا أن استلم الكشك خاصته، وقال: «استلامي للمشروع أكدلي مصداقية التحالف الوطني»، كما أشار إلى التعاون الشديد الذي لاحظه من القائمين على المبادرة، حتى تمكن من استلام مشروعه في أقل من شهر، وتوجه بالشكر الكبير لحياة كريمة والتحالف الوطني وجمعية الأورمان، وأشاد بالدور الذي تلعبه الدولة من أجل دعم ذوي الهمم ورعايتهم.