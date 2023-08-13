اجتماع بين «التحالف الوطني للعمل الأهلي» ومؤسسة فاهم للدعم النفسي

عقد التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أول لقاء تنسيقي مع مؤسسة فاهم للدعم النفسي، عبرت خلاله الدكتورة نهى طلعت، أمين سر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، عن تطلعها للشراكة والتعاون مع المؤسسة تحت رئاسة السفيرة نبيلة مكرم.

جهود مؤسسة فاهم في مجال الصحة النفسية

وبحسب ما أعلنته مؤسسة «فاهم» عُقد لقاء مطول بين الجانبين، بحضور ممثلين عن الطرفين، استعرضت فيها «فاهم» جهودها في مجال الصحة النفسية ودعم المرضى وأسرهم، موضحة أن الطرفين يطلعان لتوقيع برتوكول انضمام مؤسسة فاهم للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لتوسيع قاعدة المؤسسات المشاركة في التحالف الوطني وضمان وصول الخدمات والبرامج لأكبر قاعدة من المستفيدين على مستوى الجمهورية.

وحضر الاجتماع ناردين ماجد وحسام حميدة وعمرو مجدي، أعضاء المكتب الفني ومسئولي الشراكات والتطوع في التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.