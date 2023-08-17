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«التعليم»: التعاقد مع الناجحين بمسابقة «30 ألف معلم» فور إعلان النتيجة

كتب:

أميرة فكري
02:17 م | الخميس 17 أغسطس 2023
الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حرصها الكامل على استكمال الخطوات المتعلقة بمسابقة «30 ألف معلم»، على أن يكون ذلك عقب الإعلان رسميا عن نتيجة الاختبارات.

المعلمين الجدد بمسابقة 30 ألف معلم

وطمأنت الوزارة، المعلمين الجدد الذين اجتازوا العديد من الخطوات في إطار المسابقة، أنّه سيتم الانتهاء من إجراءات تعاقدهم وتسكينهم بمختلف محافظات الجمهورية فور الإعلان عن النتيجة.

وشددت الوزارة، على أنّه جار حصر أعداد المعلمين والمعلمات الجدد الذين حالت ظروفهم الصحية دون استكمال الاختبارات، على أن يتم استكمال اختباراتهم والانتهاء من الإجراءات الخاصة بهم في أقرب وقت.

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