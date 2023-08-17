موعد امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023.. و«التعليم»: لا تغيير في شكل الأسئلة

انتهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، من استعداداتها لعقد امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023، المقرر أن تنطلق السبت 19 أغسطس 2023، حيث يؤدي 118 ألفا و605 طالب وطالبة للشعبتين العلمية والأدبية الراسبين في مادة أو مادتين في نتيجة الدور الأول للثانوية العامة، ويستمر لمدة 10 أيام علي أن ينتهي يوم 29 أغسطس الجاري وفقا للجدول المعتمد من وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي.

امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنّه سيتم تشكيل غرفة عمليات بوزارة التربية والتعليم، متواصلة مع غرف العمليات بالمديريات التعليمية بجميع المحافظات، لمتابعة سير امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023، وانتظامها دون وجود أي مشكلات تعيق العملية الامتحانية، والتأكد من وصول أسئلة الامتحانات في وقتها المحدد.

أسئلة امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023

وأضافت وزارة التعليم، أنّ امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023، ستكون نسخة مطبقة لامتحانات الدور الأول، وسيتم تطبيق نفس الضوابط والآليات، ولا تغيير في شكل ونظام الأسئلة حيث تحتوي الأسئلة على 85% من الامتحان اختيار من متعدد و15% من الأسئلة مقالي.

وأشارت وزارة التربية والتعليم، إلى أنّ الطالب يحصل في امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة على درجة النجاح 50% في المادة التي أدي فيها الامتحان، عدا بعض الطلاب يحصلون علي الدرجات كاملة الدرجة الفعلية التي حصل عليها في المادة الراسب فيها، وهم الطلاب الذين تقدموا بعذر مرضي أو قهري وتمت الموافقة عليه بعد تقديم طلب تأجيل امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة وتقديم المستندات اللازمة.