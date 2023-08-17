«قومي المرأة بكفر الشيخ» ينظم ورشة عمل للقضاء على ختان الإناث

نظم فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة كفر الشيخ، ورشة عمل للقضاء على ختان الإناث، وذلك بالتعاون مع مديرية أوقاف كفر الشيخ، برعاية الدكتورة الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

الورشة تستهدف 46 من القيادات الدينية

واستهدفت ورشة العمل عدد 46 من القيادات الدينية «الأئمة التابعين لوزارة الأوقاف»، وحاضر بها الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، والدكتورة أماني شاكر، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ، والدكتورة همت بسيوني، رئيس قسم الاجتماع بكلية الآداب بجامعة كفر الشيخ، والشيخ محمد شتا، إمام وخطيب، والشيخ فتحي جاويش، إمام وخطيب.

قضية ختان الإناث

وتأتى هذه الورش تنفيذاً لتوصية اللجنة المؤقتة «سفراء ضد الختان»، التي تهدف للتعرف على مدى التطور المعرفي للقيادات الدينية في تناول قضية ختان الإناث بعد عامين من العمل مع المجلس، في تنفيذ لقاءات التوعية التي تحمل مسمى «جلسات الدوار»، ومن محاورها الأساسية القضاء على ختان الإناث، ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وذلك في إطار جهود اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة لرفع الوعي بهذه القضية، وبالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان.

وتجدر الإشارة إلى أنّ ورش العمل تستهدف أكثر من 2000 من القادة الدينيين من الأئمة التابعين لوزارة الأوقاف والقساوسة من الكنيسة المصرية الأرثوذكسية، ويتم تنظيمها بالتوازي في محافظات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وتستمر على مدار شهر.