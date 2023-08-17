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«الداخلية»: ضبط عصابة سرقة الدراجات النارية

كتب:

محمد سيف
01:02 م | الخميس 17 أغسطس 2023
سرقة دراجات نارية

سرقة دراجات نارية

كشفت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية، 3 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية، وبحوزة أحدهما دراجة نارية مجهولة المصدر، وبحوزة الآخر 5 مفاتيح دراجات مصطنعة، وبمناقشتهما اعترفا بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب جرائم سرقة الدراجات النارية بأسلوب المفتاح المصنع باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته.

4 وقائع سرقة

واعترف المتهمون بارتكاب 4 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وأنّ الدراجة النارية المضبوطة بحوزة أحدهم من متحصلات نشاطهم الإجرامي، وتم بإرشادهم ضبط الدراجات النارية المستولى عليها لدى عميلهما سيئ النية، ومقيم بمحافظة القليوبية، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على الدراجات النارية واتهموهم بالسرقة.

 

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بقلم محمد سيف

صحفي - حاصل على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.