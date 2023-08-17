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ضبط 15 كيلو ستروكس بحوزة تاجر مخدرات في القاهرة

كتب:

محمد سيف
03:09 م | الخميس 17 أغسطس 2023
استروكس - أرشيفية

استروكس - أرشيفية

تواصل الأجهزة الأمنية في القاهرة، جهودها لمكافحة جرائم الاتجار بالمواد المخدرة، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار بالمواد المخدرة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول، وبحوزته كمية من مخدر الاستروكس وزنت 15 كيلوجراما، وكمية من مخدر الحشيش وزنت 1 كيلوجرام، وبندقية خرطوش وطلقات من ذات العيار، وسيارة ملكه، ومبلغ مالي.

وجرى ضبط أحد الأشخاص بدائرة قسم شرطة بدر، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,700 كيلوجرام، وفرد محلي الصنع وطلقات من ذات العيار، ومبلغ مالي، وبمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار، واتخذت الإجراءات القانونية.

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بقلم محمد سيف

صحفي - حاصل على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.