القبض على شخصين سرقا سيارة في عين شمس

ألقت أجهزة الأمن القبض على سيدة مقيمة بدائرة قسم شرطة السلام أول، لقيامها بارتكاب واقعة سرقة مبلغ مالي «عملات أجنبية» من داخل مسكن مخدومها، الكائن بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة بأسلوب «المغافلة».

وأوضحت قيامها بتبديل المبلغ المالي المستولى عليه إلى العملة المحلية، وشراء أجهزة منزلية، وأرشدت إلى مسكنها، وضبط كافة الأجهزة المنزلية المُشار إليها، وكذا المبلغ المالي المتبقى من متحصلات الواقعة، وباستدعاء المجني عليها اتهمها بالسرقة.

سرقة سيارة في عين شمس

وفي سياق أخر، ضبطت الأجهزة الأمنية في عين شمس، شخصين لهما معلومات جنائية، حال استقلالهما سيارة دون لوحات معدنية ورخصتى القيادة والتسيير، حال سيرهما بدائرة قسم شرطة عين شمس، وبفحص السيارة عُثر على اللوحات المعدنية خاصين بالسيارة، وبمواجهتهما اعترفا بسرقة السيارة بأسلوب «المفتاح المصطنع».

وأوضحت الأجهزة الأمنية بأنهما تم توقفيفها بدائرة القسم، وأمكن التوصل إلى المجنى عليه، وباستدعائه تعرف على السيارة وتهمهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.