«القاهرة الإخبارية»: بدء اجتماع رؤساء أركان «إيكواس» لنشر قوات احتياطية بالنيجر

بدأ اجتماع رؤساء الأركان في دول مجموعة «إيكواس»، اليوم ، بشأن التدخل العسكري المحتمل في النيجر.

نشر قوات احتياطية بالنيجر

وأفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، أن الاجتماع يبحث نشر قوات احتياطية بالنيجر، حيث يأتي الاجتماع بعد 3 أسابيع من الإطاحة برئيس النيجر محمد بازوم

ويجتمع قادة جيوش دول غرب إفريقيا، اليوم، في أكرا عاصمة غانا لمناقشة التدخل العسكري المحتمل في النيجر إذا فشلت الدبلوماسية في إعادة محمد بازوم رئيس النيجر إلى الحكم بعد الإطاحة به من قبل عدد من العسكريين.

واستولى أعضاء من الحرس الرئاسي في النيجر، برئاسة الجنرال عبد الرحمن تياني، على السلطة الشهر الماضي ما أثار إدانة من القوى العالمية والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، التي قررت الأسبوع الماضي تفعيل قوة عسكرية احتياطية.

المجلس الانتقالي في النيجر منفتح على المحادثات لتسوية الوضع

وقال المجلس الانتقالي في النيجر إنه منفتح على المحادثات لتسوية الوضع، وهناك قوات أمريكية وفرنسية وألمانية وإيطالية في النيجر في إطار جهود دولية لمكافحة التمرد.