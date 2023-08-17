استقبال خاص بفنادق الغردقة.. تورتة لكل نزيل ومهرجان للفواكه

شهدت فنادق الغردقة استقبالا من نوع خاص للنزلاء، إذ جرى توزيع تورتة على كل فرد تعبيرا عن كرم الضيافة، وإعداد مهرجانات فواكه على الشواطئ المفتوحة بمشاركة الآلاف من المصريين والأجانب.

تورتة لكل نزيل بفنادق الغردقة

وقال سامح جمعة، الخبير السياحي ونائب رئيس مجموعة فنادق سياحية بالغردقة إن الفنادق تحرص على خلق جو ترفيهي بغرض نشر البهجة والسرور لإرضاء نزلاء الفنادق.

وأوضح أن مهرجانات الشواطئ تعمل بصفة أسبوعية، وتشمل مهرجانات للفواكه وحفلات الفوم وفقرات وبرامج متنوعة لتنشيط السياحة على شواطئ الغردقة.

وأشار عماد طه مدير فندق سياحي بالغردقة، إلى أن الفنادق نظمت عددا من مهرجانات الفواكه على مدار الأسبوع الجاري باستخدم كميات كبيرة من الفواكه تقدربـ10 أطنان من ثمار الفاكهة المختلفة مثل البطيخ والعنب والكمثرى والتين والكانتلوب والخوخ والبرقوق والمانجو.

ارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق

وأشار في تصريحات لـ«الوطن» إلى ارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق إلى أعلى معدل لها منذ مطلع العام الجاري، ووصلت في عدد من الفنادق إلى 100% إلى الغردقة وزيادة الإقبال على السياحة الداخلية.