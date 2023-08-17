توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. أمطار تصل حد السيول على هذه المناطق

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها عن توقعات حالة الطقس خلال 72 ساعة مقبلة، إذ أنه من المتوقع أن يسود طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ويكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وتظهر السحب المنخفضة صباحا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ما يساعد على تلطيف الأجواء، وتنشط الرياح على بعض المناطق، ما يقلل من الإحساس بارتفاع نسب الرطوبة ليلا.

أضافت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان لها، أنّ من المتوقع أن يكون هناك انتشار للشبورة المائية من 4 إلى 7 صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، ويكون هناك أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء، قد تصل حد السيول على مرتفعات سانت كاترين، تمتد خفيفة ورعدية أحيانا على على جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على على فترات متقطعة.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أنّه من المتوقع نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، ويكون هناك اضطراب في الملاحة البحرية على خليج السويس وسرعة الرياح تتراوح بين 50 و60 كيلومترا لكل ساعة، وارتفاع الأمواج يتراوح بين 2.5 و3 أمتار.

درجات الحرارة الجمعة 18 أغسطس

وجاءت درجات الحرارة غدا، كالتالي:

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 33 والمحسوسة 35 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 31 والمحسوسة 34 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 41 والمحسوسة 44 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 36 والمحسوسة 38 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 43 والمحسوسة 44 درجة مئوية.

درجات الحرارة السبت 19 أغسطس

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 33 والمحسوسة 35 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 31 والمحسوسة 34 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 40 والمحسوسة 42 درجة درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 37 والمحسوسة 39 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 44 والمحسوسة 45 درجة مئوية.

درجات الحرارة السبت 19 أغسطس

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 33 والمحسوسة 35 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 31 والمحسوسة 34 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 40 والمحسوسة 42 درجة والمحسوسة 43 مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 37 والمحسوسة 39 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 44 والمحسوسة 45 درجة مئوية.