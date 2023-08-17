«الأرصاد»: انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ليلا والصباح الباكر (فيديو)

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ طقس الظهيرة سيكون حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على المناطق الجنوبية، وشمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وتابعت «غانم»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر ولمياء حمدين: «في فترات الليل ومع غياب أشعة الشمس، تنخفض درجات الحرارة، ويكون الانخفاض ملحوظا بشكل أكبر في ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر».

الطقس في فترة الليل

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنّ أجواء فترة الليل معتدلة ولطيفة، خاصة في محافظات شمال البلاد من السواحل الشمالية حتى محافظات شمال الصعيد، حيث تستقر الأجواء فيها بشكل كبير، كما أنّ درجات الحرارة فيها منخفضة ليلا.

نشاط للرياح في معظم المحافظات

وذكرت أنّ ساعات المساء تشهد نشاط للرياح في معظم المحافظات، ما يقلل إحساسنا بنسب الرطوبة، وبالتالي يتم تلطيف الأجواء ونشعر بنسمات الهواء اللطيفة، كما أنّه سيؤدي إلى اضطراب شديد في حركة الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس.