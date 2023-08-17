حرائق وفيضانات وخسائر بالمليارات.. أوروبا تحت رحمة الطقس السيئ

واجهت الدول الأوروبية موجات من الحر الشديدة والقاسية تسببت فى اندلاع حرائق الغابات المستمرة وأمطار غزيرة وفيضانات وانهيارات أرضية، مما أثر سلبا على السياحة وهدد حياة السكان في أوروبا، بحسب ما ذكرته شبكة «SchengenVisaInfo».

وفى التقرير التالي، تستعرض «الوطن» قائمة الدول التي عانت من الطقس السيئ وكيف أثرت على السياحة؟، وتأتي الدول كالتالي:

حرائق اليونان

تسببت حرائق اليونان في إجلاء ما يقرب من 20 ألف من السكان والسياح بعد اندلاع حريق غابات في العديد من جزر البلاد، وأشارت التقديرات إلى أن 10 إلى 20% من جزيرة رودس قد أحرقت خلال هذه الفترة، مع قرى كيوتاري وبيفكي وجينادي وليندوس وكالاثوس ولاردوس.

وتم اكتشاف الحرائق الأولية بالقرب من لاريسا في الشمال وإيفيا وأثينا في الغرب وميسيني في الجنوب، وكانت السلطات قد أعلنت حالة الطوارئ في رودس الأسبوع الماضي، برغم أن حالة الطوارئ الوطنية، أكدت أنه لا توجد حرائق في رودس أو كريت أو كورفو، بغض النظر، مايزال خطر نشوب المزيد من الحرائق قائما.

حرائق الغابات في إيطاليا

وانتشرت حرائق الغابات في جزيرة سردينيا، بينما تأثرت مقاطعتا كالياري ونورو أيضًا، كشفت السلطات الإيطالية أن هناك 28 و 16 حريقًا نشطًا في هاتين المقاطعتين، على التوالي.

وفي السابق، تسبب حريق بالقرب من باليرمو في سقوط ثلاثة ضحايا، بينما تم إغلاق مطار باليرمو بسبب حرائق الغابات المشتعلة في المنطقة المجاورة.

ومن ناحية أخرى، قالت السلطات مؤخرًا إن عاصفة برد ضربت منطقة فريولي - فينيزيا جوليا في البلاد، وغطت الطرق بالكامل، كانت هناك أيضًا مياه فيضانات في ريانا ديل روجيل و تارسنتو، فضلا عن فيضانات طينية ضرب بلدة باردونيكيا شمال غرب إيطاليا، حيث ارتفع مستوى نهر ميردوفين وغمر الأراضي المحيطة بالطين والحطام، وتسببت الأمطار الغزيرة والانهيارات الأرضية فى الجبال القريبة فى هذه الظاهرة الطبيعية.

حرائق بالبرتغال

كانت ألينتيجو والغارف الأكثر تضررا من حرائق الغابات في البرتغال، بينما تقول السلطات إن الوضع تحت السيطرة، وبشكل أكثر تحديدًا، هذه هي المناطق التي يحاول فيها رجال الإطفاء إخماد الحريق: (يوناو داس فريجيسياس دي بيجا في المنطقة الوسطى فيلا نوفا دي سيرفيرا على الحدود الشمالية مع إسبانيا، وباركي داس ناسويس في لشبونة، فاتيما، الواقعة بين لشبونة وكويمبرا).

وحذرت السلطات من استمرار خطر اندلاع حرائق الغابات، لكن من ناحية أخرى، يواصل مطار فارو في منطقة الغارف تشغيل الرحلات الجوية كما هو الحال دائمًا، ومن الأفضل أن يتم تحديثه باستمرار بالمصادر الرسمية للمعلومات قبل الذهاب في رحلة إلى البرتغال في هذا الوقت الحالي.

موجة حارة في إسبانيا

أصدرت السلطات تنبيهات بالحرارة الشديدة في أجزاء من جنوب إسبانيا، بينما تقول خدمات الأرصاد الجوية إن هذا قد يكون الصيف الأكثر سخونة في العقود السبعة الماضية.

وحدثت أعلى درجات الحرارة في الأندلس، وفقًا لبيانات من وكالة الأرصاد الجوية الحكومية الإسبانية، بالإضافة إلى أن تلك المسجلة في رود الأندلس عند 44.6 درجة مئوية، وفي مطار جرناطة حيث وصلت درجة الحرارة إلى 44.1 درجة مئوية.

وبالإضافة إلى ذلك، تتعرض إسبانيا للتهديد بحرائق الغابات القادمة من دولة البرتغال المجاورة لها حيث تمت السيطرة على حريق غابات في المنطقة الحدودية ولكن لم يتم إغلاقه بالكامل.

أمطار في النرويج

تعرضت أجزاء من المناطق الريفية في شرق وجنوب النرويج لهطول أمطار غزيرة، مما أدى إلى تضخم الأنهار إلى أعلى مستوياتها منذ 50 عامًا، وتم الإبلاغ عن العديد من الانهيارات الأرضية، بعضها قطع الطرق والسكك الحديدية.

ودمرت كلا من الفيضانات والانهيارات الأرضية البنية التحتية المهمة، وتم إغلاق الطريق السريع الرئيسي بين أوسلو وتروندهايم، بينما تم إغلاق خط السكك الحديدية أيضًا، كما تم بالفعل إجلاء آلاف الأشخاص، ولا يزال المزيد منهم في خطر، وقالت شركة التأمين «Gjensidige» إن الضرر سيبلغ 200 مليون كرونة نرويجية على الأقل، لكن هذا الرقم من المقرر أن يرتفع بشكل كبير بالنظر إلى ما حدث منذ ذلك الحين.

فيضانات سلوفينيا

وسجلت سلوفينيا أسوأ حالة فيضانات في الأسبوع الأخير، حيث وصفها رئيس الوزراء بأنها «أكبر كارثة طبيعية» في تاريخها، حيث تم تسجيل ثلاث ضحايا وتسبب في أضرار بقيمة مائة مليون يورو.