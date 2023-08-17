حالة الطقس غدا الجمعة.. أمطار على بعض المناطق واضطراب في الملاحة

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا الجمعة، إذ يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجة البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأوضحت «الأرصاد»، في بيان صادر عنها، أن حالة الطقس غدا من المتوقع أن تظهر السحب المنخفضة صباحا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجة البحري والسواحل الشمالية مما يساعد على تلطيف الأجواء، كما تنشط الرياح على بعض المناطق مما يقلل الإحساس بارتفاع نسب الرطوبة.

واشار الخبراء إلى وجود شبورة مائية في الصباح الباكر تبدأ من الرابعة فجرا وحتى السابعة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجة البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

فرص سقوط الأمطار

كما تشهد البلاد فرص تساقط أمطار خفيفة ومتوسطة قد تكون رعدية أحيانا بنسب حدوث 40% تقريبا على مناطق من جنوب سيناء قد تصل لحد السيول على مرتفعات سانت كاترين تمتد خفيفة ورعدية أحيانا على جنوب سلالسل جبال البحر الأحمر.

ومن المحتمل أن تشهد البلاد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجة البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، فضلا وجود اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس وسرعة الرياح من 50 لـ60 كيلومترا في الساعة، وارتفاع الأمواج من 2.5 لـ3 أمتار.

درجات الحرارة غدا

وجاؤت درجات الحرارة غدا الجمعة، كالتالي:

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 33 والمحسوسة 35 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 31 والمحسوسة 34 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 41 والمحسوسة 44 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 36 والمحسوسة 38 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 43 والمحسوسة 44 درجة مئوية.