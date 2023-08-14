نتيجة تنسيق كلية الألسن في جامعة قناة السويس.. اعرف الأوراق المطلوبة

أعلنت وزارة التعليم العالي ظهر اليوم الاثنين نتيجة تنسيق كلية الألسن في جامعة قناة السويس، بالتزامن مع إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للجامعات 2023 والذي شمل نتائج الحدود الدنيا لتنسيق كليات الشعبة العلمية وكليات الشعبة الأدبية بحضور وزير التعليم العالي الدكتور أيمن شوقي.

نتيجة تنسيق كلية الألسن في جامعة قناة السويس

وبحسب الموقع الرسمي للتنسيق فان نتيجة تنسيق كلية الألسن في جامعة قناة السويس جاءت ألسن قناة السويس بالإسماعيلية 356.5 درجة بنسبة 86.95% مقارنة ب 338.5 درجة العام الماضي بنسبة 82.44%.

وأعلنت كلية الألسن بجامعة قناة السويس عن انهاء كافة الاستعدادات لاستقبال طلاب الثانوية العامة بعد اعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة 2023 ظهر اليوم الاثنين في مؤتمر صحفي.

الأوراق المطلوبة للتقديم في كلية الألسن في جامعة قناة السويس

وقال بيان رسمي نشر علي الصفحة الرسمية كلية الألسن ان الأوراق المطلوبة للتقديم في كلية الألسن جامعة قناة السويس هي:

1- شهادة الثانوية العامة.

2-شهادة ميلاد كومبيوتر.

3-عدد 9 صور شخصية.

4-صورة بطاقة الرقم القومي والأصل للإطلاع.

5-صورة بطاقة ولي الأمر.

6- استمارة 2 جند واستمارة 6 جند (للذكور) .

7-بطاقة الترشح.

وقال البيان ان الطالب يحصل من خلال مكتب شؤون الطلاب بالكلية علي طلب الإلتحاق بالكلية وبطاقة اختيار القسم، (ورقة الرغبات) واذن بدفع المصروفات الدراسية، يعقبه توجيه الطالب إلي مبني الرقابة الصحية لتوقيع الكشف الطبي عليه واجراء الفحوصات له للتأكد من عدم إصابته بأي أمراض