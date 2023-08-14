الأوراق المطلوبة للتقديم في كلية الألسن جامعة قناة السويس.. تضم 6 أقسام

ساعات قليلة وتعلن وزارة التعليم العالي اليوم، نتيجة تنسيق كلية الألسن جامعة قناة السويس 2023 والأوراق المطلوبة للتقديم، بالتزامن مع إعلان نتيجة المرحلة الأولى من التنسيق في جميع الجامعات الحكومية، فيما بدأت الكلية، الاستعداد لتلقي أوراق الطلاب الراغبين في الالتحاق بها بدءًا من اليوم.

الأوراق المطلوبة للتقديم في كلية الألسن جامعة قناة السويس

وقالت كلية الألسن في بيان رسمي، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إن الأوراق المطلوبة للتقديم في كلية الألسن جامعة قناة السويس، هي:

شهادة الثانوية العامة.

شهادة ميلاد كومبيوتر.

عدد 9 صور شخصية.

صورة بطاقة الرقم القومي للطالب والأصل للاطلاع.

صورة بطاقة ولي الأمر.

واستمارة 2 جند واستمارة 6 جند (للذكور).

بطاقة الترشيح.

وأضاف البيان، أنّ الطالب يحصل من خلال مكتب شؤون الطلاب بالكلية، على طلب الالتحاق بالكلية وبطاقة اختيار القسم، (ورقة الرغبات) وإذن بدفع المصروفات الدراسية للالتحاق بكلية الألسن.

وأشار البيان إلى أنه يتم توجيه الطالب إلى مبنى الرقابة الصحية، لتوقيع الكشف الطبي عليه وإجراء الفحوصات له، للتأكد من عدم إصابته بأي أمراض.

تفاصيل التنسيق الداخلي لكلية الألسن جامعة قناة السويس

وأعلنت الكلية في بيانها، تفاصيل التنسيق الداخلي لكلية الألسن، الذي يشترط في قسم اللغة الفرنسية، أنّ يكون الطالب دارسًا لها، سواء كانت لغة أولى أو لغة ثانية، مشيرة إلى أنه في حالة زيادة العدد عن المقرر، يتم تفضيل الطلاب الدارسين للغة الفرسية كلغة أولى، ثم اختيار الطلاب الأعلى درجة في اللغة والداراسين لها كلغة ثانية.

كما اشترطت الكلية، على الطلاب في قسم اللغة الألمانية، أن يكون الطالب دارسًا لها، سواء كانت لغة أولى أم ثانية، مشيرة إلى أنه في حالة زيادة العدد عن المقرر، يتم تفضيل الطلاب الدارسين للغة الألمانية كلغة أولى، ثم الطلاب الأعلى درجة في اللغة، ثم الداراسين لها كلغة ثانية.

وبالنسبة لباقي الأقسام، يُرتب الطلاب حسب درجة اللغة الأجنبية الأولى بشكل تنازلي، ويتم التوزيع على الأقسام المختلفة طبقاً للعدد المقرر لكل قسم، وبناءً على درجة الطالب في تلك اللغة، ويجري إعداد قوائم بأسماء الطلاب طبقًا للأقسام التي التحقوا بها، متضمنة اللغة الأجنبية الواجب دراستها.

أقسام كلية الألسن جامعة قناة السويس

وتتنوع أقسام كلية الألسن في جامعة قناة السويس، كما يلي: