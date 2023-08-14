نتيجة تنسيق المرحلة الأولى لجميع الكليات في جامعة قناة السويس

أعلنت وزارة التعليم العالي اليوم الاثنين نتيجة تنسيق جميع الكليات في جامعة قناة السويس، بالمرحلة الأولى، والتي شملت الإعلان عن نتائج الحدود الدنيا لتنسيق كليات الشعبة العلمية وكليات الشعبة الأدبية وكليات الشعبة الهندسية.

نتيجة تنسيق جميع الكليات في المرحلة الأولى بجامعة قناة السويس

وشملت النتائج إعلان نتيجة تنسيق 2023 جميع الكليات في المرحلة الأولي في جامعة قناة السويس والتي جاءت كالتالي:

طب قناة السويس بالإسماعيلية 376 درجة بنسبة 92.43%

طب أسنان قناة السويس بالإسماعيلية 373.5 درجة بنسبة 91.09%

علاج طبيعي قناة السويس370.5 درجة بنسبة 90.36%

صيدلة قناة السويس بالإسماعيلية 368.5 درجة بنسبة 89.87%

كلية الهندسة قناة السويس بالإسماعيلية 362.5 درجة بنسبة 88.41%

ألسن قناة السويس بالإسماعيلية 356.5 درجة بنسبة 86.95%

تربية قناة السويس بالإسماعيلية 323.5 درجة بنسبة 78.90%

تربية (تعليم ابتدائي) قناة السويس بالإسماعيلية 301 درجة بنسبة 75.60%

تربية (طفولة) قناة السويس بالإسماعيلية 300.5 درجة بنسبة 73.18%

تجارة قناة السويس بالإسماعيلية 296.5 درجة بنسبة 72.31%

آداب و علوم إنسانية قناة السويس بالإسماعيلية 293 درجة بنسبة 71.46%

بدء استقبال الطلاب غداً في جامعة قناة السويس

وأعلنت جامعة قناة السويس استعداد جميع كليات المرحلة الاولي لاستقبال طلاب الثانوية العامة بدء من غد الثلاثاء لاستكمال أوراق التحاقهم بالكليات وانهاء الكشف الطبي.

كما أعلنت الجامعة جاهزية مكتب التنسيق الفرعي في الجامعة لاستقبال الطلاب الراغبين في الالتحاق بكليات الجامعة وغيرها ضمن المرحلة الثانية للتنسيق والتي أعلن وزير التعليم العالي انطلاقها.