افتتاح معرض مستلزمات مدارس في الدقهلية بتخفيضات 50%

افتتح متولي عبد العال، رئيس مركز ومدينة بني عبيد بمحافظة الدقهلية معرضا لبيع مستلزمات المدارس في شبرا بمدينة بني عبيد، بتخفيضات تصل إلى 50%.

بيع مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة

وأشار إلى أن جرى تجهيز المعرض بكشاكيل وكراسات وأقلام، وغيرها بأسعار مخفضة وبخصومات كبيرة، بهدف رفع المعاناة عن كاهل المواطن البسيط ببني عبيد في محافظة الدقهلية، وتنفيذا لمبادرة «كلنا واحد» لتوفير المستلزمات والأدوات المدرسية للمواطنين بأسعار مخفضة.

وأكد رئيس مركز ومدينة بني عبيد أن المعرض يقدم كل التسهيلات والدعم اللازم للمواطن مع تخفيضات تصل لـ50%، والهدف منها تيسير الأمور وتخفيض الأسعار بهدف مساعدة المواطنين والتخفيف عنهم.