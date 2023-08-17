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حكيم يصل العلمين لإحياء حفلا غنائيا ضمن فعاليات الأسبوع السادس

كتب:

محمود الرفاعى
03:24 م | الخميس 17 أغسطس 2023
الفنان حكيم

الفنان حكيم

وصل منذ قليل الفنان حكيم لمدينة العلمين الجديدة، لإحياء حفله الغنائي الكبير، ضمن فعاليات الأسبوع السادس من مهرجان العلمين الجديدة، بعد الانتهاء من التجهيزات لمنطقة الحفلات.

حفل حكيم في مهرجان العلمين الجديدة

من المقرر أن يقام حفل الفنان حكيم اليوم فى تمام الساعة التاسعة بمنطقة آرينا في العلمين الجديدة، وسط حضور جماهيري كبير، وسيشهد اليوم أيضا عدة حفلات غنائية أخرى من بينها حفل الفنان محمد محسن والفنان استاند كوميدي علي قنديل.

حفلات مهرجان العلمين

كان الأسبوع الماضي، قد شهد إقامة الفاشون شو الخاص بالمصمم مايكل سينكو في نورث سكوير بمدينة العلمين وأحيا الحفل الفنان اللبناني رامي عياش، حفلا غنائيا كبيرا.

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