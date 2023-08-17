«القاهرة الإخبارية»: «يونيسيف» تكشف عن حاجة 21 مليون يمني لمساعدات إنسانية

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأنّ منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف»، أعلنت في تقرير لها، أنّ اليمن لا يزال يعاني واحدة من أكبر أزمات النزوح الداخلي على مستوى العالم، حيث يحتاج إلى أكثر من 21.6 مليون شخص بما في ذلك 11 مليون طفل إلى المساعدة الإنسانية والحماية.

وذكر التقرير الأممي، الصادر اليوم الخميس، أنّ أكثر من 3.1 مليون شخص نزحوا داخليًا منذ عام 2015.

انخفض النزوح بنسبة 76% خلال أشهر الهدنة

ووفق «يونيسيف» انخفض النزوح بنسبة 76% خلال أشهر الهدنة التي استمرت 6 أشهر بوساطة الأمم المتحدة، فيما شهدت فترة الهدنة انخفاضًا في عدد الضحايا المدنيين، إضافة إلى تعزيز وصول المساعدات الإنسانية في بعض المناطق، وتحسن الوضع الإنساني.

وأشار التقرير إلى أنّ «يونيسيف» تحتاج إلى 475.2 مليون دولار للاستجابة للأزمة الإنسانية في اليمن، وتلبية الاحتياجات الحرجة في مجالات الصحة والتغذية والمياه والصرف الصحي وحماية الأطفال والتعليم والحماية الاجتماعية في عام 2023.