اليونيسيف: وقف إطلاق النار بشكل دائم شرط لتوصيل المساعدات في السودان

قال عمار عمار، المُتحدث الإقليمي باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسيف»، من عمّان، إن هناك مئات الآلاف بحاجة للمساعدة في السودان بعد أسبوعين من الاشتباكات بين الجيش السوداني وميليشيا الدعم السريع المتمردة.

عمار: اليونيسيف تحتاج إلى شرطين أساسيين

وأضاف «عمار» في تصريحات لـ «القاهرة الإخبارية»، أن اليونيسيف تحتاج إلى شرطين أساسيين حتى تتمكن المنظمة من مساعدة الأطفال في السودان، أولهما أن يكون هناك وقف إطلاق نار بشكل ثابت ودائم، والثاني تقديم ضمانات أمنية فيما يتعلق بمنظمات العمل على أرض الميدان لمستودعاتها وموظفيها ومؤسساتها وسياراتها.

150 ألف طفل يعانون من سوء التغذية وفقدان اللقاحات

وأوضح أن هناك صعوبات كبيرة في الوصول للمستشفيات لعلاج الأطفال، لافتا إلى أن الأطفال بالسودان يدفعون ثمن نقص الإمدادات الطبية، ويوجد 150 ألف طفل يعانون من سوء التغذية وفقدان اللقاحات.

وتابع أن هناك 15 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات إنسانية، من بينهم 2.5 مليون طفل، وهناك 11 مليون شخص بحاجة إلى الوصول لمياه صالحة للشرب قبل النزاعات في السودان.