اليونيسيف تحذر من تعرض 970 ألف طفل لسوء التغذية في دول الساحل الأفريقي

حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسيف»، اليوم الجمعة، من أن 970 ألف طفل تقل أعمارهم عن خمسة أعوام سيكونون عرضة هذه السنة لسوء تغذية حاد في النيجر وبوركينا فاسو ومالي، دول منطقة الساحل التي تواجه هجمات المتشددين.

وقالت المنظمة، وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية، إن النيجر هي الدولة الأكثر عرضة لذلك حيث يتوقع أن يصل عدد الأطفال المصابين بسوء التغذية الحاد هذه السنة الى 430 ألفا.

وأضاف أن هذا العدد انخفض بنحو 60 ألف طفل عن عام 2022، في تراجع يمكن أن ينسب الى التعبئة القوية لحكومة النيجر واليونيسف وشركائها.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن يزيد سوء التغذية الحاد في مالي بنسبة 18.4% هذه السنة وأن يطال 367 ألف طفل.

ومن جانبها، قالت المديرة الإقليمية لـ اليونيسيف لغرب ووسط إفريقيا ماري بيار بوارييه إن «انعدام الأمن والنزاعات المتزايدة يعنيان أن مواطن الضعف تزداد في المنطقة وإنه من الصعب بشكل متزايد مساعدة المجتمعات في المناطق المعزولة التي تواجه هجمات المتشددين».